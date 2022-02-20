«Он дарил мне радость и улыбки на протяжении всей Олимпиады». Йоханнес Бо показал детский рисунок, с которым поехал в Пекин

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о поддержке, которую ощущал во время Олимпиады в Пекине.

Спортсмен, в январе 2020 года ставший отцом, опубликовал в инстаграме детский рисунок, на котором написано: «Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!»

«Этот маленький рисунок лежал на моей тумбочке – он дарил мне радость и улыбки на протяжении всей Олимпиады.

Я благодарен за всю поддержку, которую получал во время этих замечательных недель.

И, хотя в жизни есть нечто большее, чем медали и успех, это будет прекрасным воспоминанием в моей жизни», – написал Бо в инстаграме.

Йоханнес Бо о начале сезона: «Я больше не ощущал инстинкт хищника, был немного потерянным. Олимпиада стала для меня будто возрождением