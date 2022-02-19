«Было написано, что Тарьей Бо сдал положительный тест на ковид, и я запаниковал». Норвежские биатлонисты рассказали о розыгрыше во время Олимпиады в Пекине

Биатлонисты сборной Норвегии рассказали о вечеринке, которую устроили после завершения гонок на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня олимпийская сборная Норвегии выиграла медальный зачет зимних Игр, при этом норвежские биатлонисты заняли первое место по числу наград в своем виде спорта.

«Праздник был таким, каким и должен быть. Прошлой ночью мы почти не спали, и нам наконец удалось побыть вместе с персоналом нашей команды», – говорит Ветле Шостад Кристиансен.

Во время вечеринки к спортсменам пришли люди в защитных костюмах и сообщили о результатах теста на коронавирус.

«Это были сервисмены из двоеборья, надевшие на себя защитные костюмы с какими-то норвежскими шапочками. Пришли позже вечером в очках и с такими (защитными) экранами, чтобы мы их не узнали.

Они подошли с мобильным телефоном, где было написано, что Тарьей Бо сдал положительный тест на коронавирус, и я запаниковал. Я такой: «Тарьей! Тарьей! У нас все в порядке? Ты получил положительный тест».

По той или иной причине Тарьей понял, что это норвежцы. Он на тот момент еще не так много выпил, так что, наверное, рассмотрел их сквозь стекло. У меня была настоящая паника... Как только они вошли, Тириль (Экхофф) надела маску, Марте (Ульсбю-Ройселанн) тоже...

Это была лучшая шутка, в которой я когда-либо участвовал. Это был потрясающий момент», – отметил Кристиансен.

«Были паника и затем много смеха. Ветле сильно испугался и шепнул мне, что Тарьей заразился ковидом.

Но я сразу увидел, что за очками скрывались лица норвежцев, а не китайцев. Поэтому я спокойно сидел и наслаждался моментом. Думаю, пульс Тарьея немного подскочил», – сказал Йоханнес Бо.

«Я быстро среагировала и надела маску. Шутка оказалась классной. Я подумала, что мы проведем еще две недели в Китае», – говорит Экхофф.

«Парни быстро поняли, что это розыгрыш, но мы с Тириль впали в панику на несколько секунд», – добавила Ульсбю-Ройселанн.