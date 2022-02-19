Биатлонистка Елена Билосюк будет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр

Украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете будет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

На Олимпиаде Билосюк пропустила большую часть гонок из-за коронавируса, но приняла участие в эстафете, где украинская команда заняла 7-е место.

«Это уже четвертые мои Олимпийские игры, и я впервые попадаю на церемонию закрытия.

Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!» – сказала Билосюк.