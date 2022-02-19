Марте Ульсбю-Ройселанн будет знаменосцем сборной Норвегии на закрытии Олимпиады в Пекине

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Биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн будет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

На Играх в Пекине норвежка завоевала три золота и две бронзы.

«Я была одновременно удивлена, счастлива и горда, когда глава НОК отвел меня в сторону после масс-старта и спросил, не хочу ли я быть знаменосцем на церемонии закрытия. Для меня большая честь нести норвежский флаг во главе норвежской команды после невероятной Олимпиады для Норвегии», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

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