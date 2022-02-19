Марте Ульсбю-Ройселанн: «Я еще не приняла решения относительно продолжения карьеры. Подумаю после Холменколлена»

Норвежские биатлонистки и признались, что не уверены в том, что продолжат карьеру после этого сезона.

«Я начинаю «стареть». Нужно будет решить, чем я хочу заниматься в будущем. Я еще не приняла решения относительно продолжения карьеры. Я немного отложила это, так что подумаю после Холменколлена.

Биатлон – это очень здорово. Мне просто хотелось бы быть намного моложе. Вероятно, это моя последняя . У меня был долгосрочный план и долгий путь сюда, и я с нетерпением ждала этого в течение многих лет. Мне есть за что бороться после Игр, поэтому посмотрим после Холменколлена», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Экхофф не уверена, что выступит на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Я не осмеливаюсь дать ответ сейчас. Но до нее ужасно много времени, так что, возможно, мне придется подумать о других вещах в период между Играми.

– Что насчет следующего сезона?

– Посмотрим, время покажет, – отметила норвежка.