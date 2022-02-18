Дмитрий Васильев: «Шашилов – это наша беда, недоразумение женского биатлона в России. Результаты говорят сами за себя»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону подвел итоги выступления женской сборной России на Играх в Пекине.

Россиянки завоевали одну медаль – серебро в эстафете.

«Кристина Резцова и тренировались отдельно и выглядели лучше тех, кто работал с Шашиловым. Тяжело добавить что-то новое. Про Шашилова говорю уже два года – это наша беда. Это недоразумение женского биатлона в России. Результаты говорят сами за себя.

Раз есть серебряная медаль, это уже неплохо, хотя хотелось больше. Расстроен, что так и не завоевала медаль в личной гонке, хотя у нее все для этого было. Она была достойна медали на этой , но, к сожалению, чуть-чуть ей не хватило. Особенно в классической гонке у нее все шансы были», – сказал Васильев.

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