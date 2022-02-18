Кристина Резцова: «Для меня это Олимпиада под названием «Статистика вещь упрямая». Результаты не поменялись ни в лучшую, ни в худшую сторону»

Российская биатлонистка оценила свое выступление на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня она заняла 5-е место в масс-старте.

– Как опишешь Олимпиаду?

– Очень много разных мыслей, для меня это Олимпиада под названием «Статистика вещь упрямая». Все мои результаты как были, так и остались. Ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Что касается эстафет и личных гонок, я сделала все, что делала на протяжении двух месяцев подряд.

– Можно сказать, что все справедливо?

– Да, все максимально справедливо. Я этим удовлетворена. Первая Олимпиада это всегда качели – сможешь или нет, настроишься, не настроишься. Если не считать первую гонку, то на этой Олимпиаде я была очень спокойна. И это помогло мне выступить так, как я выступаю на всех этапах Кубка мира.

Да, мне после каждой гонки чего-то чуть чуть не хватало. Но так было весь сезон. У меня одна личная медаль за весь сезон. В каждой гонке чуть-чуть мне не хватило. Если по началу меня это расстраивало, то сейчас я точно знаю, что мне нужно делать, чтобы в будущем мне хватило и более чем хватило, – сказала Резцова.