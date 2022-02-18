Кристина Резцова: «Когда нечего посчитать, давайте посчитаем 4-е места. Но у нас и 5-х, и 6-х достаточно. Это стереотип, что России чего-то не хватает»

Российская биатлонистка подвела итоги Олимпиады в Пекине для российской команды.

– Россия здесь лидер по количеству 4-х мест – много кому по чуть-чуть не хватает. Почему так?

– Когда нечего посчитать, давайте посчитаем 4-е места. Но у нас и 5-х, и 6-х достаточно. Это стереотип, что России чего-то не хватает.

– Перед Олимпиадой ваша мама говорила, что будет довольна бронзе. У вас бронза и серебро – сами довольны?

– Да. Конечно, амбиции очень высокие. Я, когда ехала сюда, чувствовала детский максимализм: я хочу – и золота, и всего, и побольше.

Но когда начинаешь обдумывать все то, что произошло, то можно считать: две медали – отличный результат. И они были добыты не случайно, а в борьбе – что первая, что вторая. Я считаю, это очень заслуженный и достойный результат для первой Олимпиады.

– Олимпиада – это мечта детства. То, о чем мечталось, совпало с реальностью?

– Когда мечтаешь об Олимпиаде до дебюта там, то это первое представление – о единорогах и радуге, все сказочно и замечательно.

Потом приезжаешь сюда и понимаешь: тут на самом деле все по-серьезному, напряжение максимальное. И вот сейчас, когда это напряжение уходит, ты понимаешь, что Олимпиада превзошла ожидания. Ты мечтал – а случилось гораздо лучше.

Эта буря эмоций накапливалась с каждым днем, что сейчас внутри такой ураган! – сказала Резцова.

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду