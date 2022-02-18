Владимир Драчев: «У Казакевич и Нигматуллиной не было больших шансов на успех в масс-старте. Их уровень, по сравнению с другими спортсменками, средний»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал выступление россиянок в масс-старте на в Пекине.

Кристина Резцова заняла 5-е место, финишировала 17-й, – 20-й.

«Гонка была непредсказуемая. Чтобы победить в гонке с таким ветром, надо вытянуть огромный, счастливый лотерейный билет. Кому повезло, тот попал на пьедестал. Конечно, это не более, чем шутка. Брезаз-Буше просто усмирила ветер и показала великолепный результат. Ей надо отдать должное, что в такой мороз и ветер она справилась с поставленной задачей.

У Кристины Резцовой был шанс на медаль, если бы соперницы допустили ошибки, но этого не произошло. Тем более стоит учитывать, что два промаха на последнем рубеже дали о себе знать. Но все равно надо быть довольным ее результатом, потому что она боролась, цеплялась. У нее есть все для дальнейшей борьбы на Кубке и чемпионатах мира.

У Казакевич и Нигматуллиной не было больших шансов на успех в масс-старте. Мы видим, что их уровень, по сравнению с другими спортсменками, средний. Занятые в итоге места – это оптимальный результат для них. Считаю, что две олимпийские медали – это большой аванс нашим девушкам на будущие старты», – сказал Драчев.