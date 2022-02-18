Хованцев о 5-м месте Резцовой: «Если бы на последней стойке было бы на один промах меньше, то она могла бороться за бронзу. Подвела и погода»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал выступление россиянки в масс-старте на Играх в Пекине (5-е место).

«Подвела стрельба. Резцова сегодня была не такая скоростная, как мы привыкли ее видеть. Если бы на последней стойке было бы на один промах меньше, то она могла бороться за бронзу. Но, к сожалению, допустила те же ошибки, что и норвежки. В итоге, Кристина ушла с отставанием, которое нельзя уже было компенсировать.

Сегодня подвела и погода. Был сильный ветер. Здесь уже было везение. Первую стойку Резцова отстреляла отлично, но второй рубеж получился не столь удачным», – сказал Хованцев.