Александр Тихонов: «Сегодня была карточная игра. Кому-то досталось чуть меньше порывов ветра, а Резцовой не повезло»

Четырехкртаный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал выступление россиянки в масс-старте на Играх в Пекине (5-е место).

«Сложно было ожидать хорошего, серьезного результата от кого-то, кроме Кристины. Видно, что она готовилась отдельно. Это дало свои плоды. Резцова – единственная из нашей сборной, кто может противостоять. Очень и очень обидно, что в итоге сегодня она пятая.

Сегодня была карточная игра. У всех был штраф. Просто кому-то досталось чуть меньше порывов ветра, а Кристине не повезло. Это очень важный фактор, с которым не все справились.

Что показали, то показали. Все, закончилась. Остается только делать выводы. Однако уровень нашей сборной выглядит неутешительно, мягко говоря», – сказал Тихонов.