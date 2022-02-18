Виталий Норицын: «Радует, что Резцова показывала высокий уровень в части передвижения по дистанции. Но за стрелковую подготовку можно поставить 2 балла»

Личный тренер российской биатлонистки Кристины Резцовой Виталий Норицын оценил выступление спортсменки на в Пекине.

Сегодня Резцова заняла 5-е место в масс-старте, допустив 6 промахов.

– Что у Кристины со стрельбой?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, как она работала и как стреляла. Сами видите, что сегодня на рубеже очень сложные условия. Но «минус 1» и можно было бы бороться.

– Как в целом можно ее выступление здесь оценить?

– Радует, что стабильно показывала высокий уровень в части передвижения по дистанции. Но ни в одной из гонок, кроме эстафеты, не справилась со стрельбой. В целом процент попаданий здесь ниже, чем на этапах Кубка мира. Ход, который имеем, он… Где-то рядышком.

– Почему в личных гонках не так хорошо получилось?

– Желание есть у нее огромное бороться за личную медаль. Думаю, она оказалась не готова бороться с этим ветром. Были спокойные дни, когда можно было стрелять. Но и там были определенные проблемы. Можно поставить 2 балла за стрелковую подготовку. А что? Это правда, мы не справились здесь по стрелковой части, – сказал Норицын.