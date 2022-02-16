Дмитрий Васильев: «Таким скептикам, как я, Шашилов ничего не доказал сегодня. Он еще больше укоренил уверенность в том, что он посредственный региональный тренер»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о возможной отставке Михаила Шашилова с поста тренера женской сборной России.

Сегодня после эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где команда взяла серебро, Шашилов отказался от комментариев, заявив, что уже прекратил работу. Позже его слова опровергли в Союзе биатлонистов России.

«Официального заявления я пока не видел. Его заявления такие же, как и его работа, – нелепые. Не вовремя он делает заявления. И так было понятно, что он вряд ли останется в должности старшего тренера.

Конечно, за два года сделано столько, что нет понимания, как дальше жить с этой деятельностью. Я, откровенно говоря, не удивлен. Меня мало интересует, что дальше будет с Шашиловым», – сказал Васильев «СЭ».

«Что касается Шашилова, то таким скептикам, как я, он ничего не доказал сегодня. Наоборот, он еще больше укоренил мою уверенность в том, что он посредственный региональный тренер.

Шашилов – это абсолютно не уровень старшего тренера национальной команды. Он никак ему не соответствует. Об этом я говорю уже два года, с момента его назначения», – цитирует Васильева Sport24.

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