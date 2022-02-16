Майгуров про слова Шашилова о прекращении работы: «Не знаю, кому он бросил фразу. Это вы у него спросите, я в душу не залезу»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова тренера женской сборной Михаила Шашилова о том, что он прекратил работу.

– Шашилов не общается с журналистами, но бросил фразу, что он уже не работает.

– Я не знаю, кому он бросил фразу. У него контракт до 31 мая, как и у всех. Естественно, он продолжает работать.

– Как можно объяснить такое его настроение?

– Это вы у него спросите, я в душу не залезу. Мы с ним прекрасно общаемся, по утрам пьем кофе, по вечерам чай. Живем напротив, ходим друг к другу в гости. В общении со мной у него прекрасное настроение.

– Но вы президент, вам решение принимать.

– Когда придет срок, мы примем решение. Я не буду сегодня принимать решение. Чего вы зацепились за Михаила Викторовича, напишите, какие девчонки молодцы, – ответил Майгуров.