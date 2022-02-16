Виктор Майгуров: «Думаю, мы поможем Латыпову. Он покажет себя на разных этапах, в разных дисциплинах. У него впереди долгая спортивная жизнь»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российская команда взяла серебро.

– Чей этап вас больше всего впечатлил?

– Кристина (Резцова) провела этап здорово, ну и Ульяна (Нигматуллина) не дрогнула на последней стрельбе, ходом все выдержала. На первом круге подпустила немку, а потом не только не уступала, но и на финишном круге вернула все то, что она проиграла.

– Не занервничали, когда немка отыграла у Ульяны больше 20 секунд до лежки?

– Абсолютно нет. Вчера больше нервничал.

– Стойка Мироновой – это испытание. Как вы пережили?

– Посмотрите на французов, норвежцев – на лидеров сегодняшних: все мажут. Нет ни одного спортсмена, который не заходил бы на штрафной круг.

– Сегодня это была не такая шоковая история, как вчера у Латыпова.

– Конечно. Вчера было разочарование, но и понимание. Эдик – молодой спортсмен, второй сезон показывает достойные результаты, попал в определенный порыв – и, наверное, заволновался и не смог справиться.

Думаю, мы поможем ему. Он покажет себя на разных этапах, в разных дисциплинах. Думаю, у него впереди долгая спортивная жизнь.

– У вас был с ним разговор?

– Да, конечно. Он нормальный, нормально все воспринимает. Ребята его встретили на финише, подбодрили. Нужно отдать должное команде: все общаются, поддерживают, понимают, что это может случиться с каждым. И четвертый этап на Олимпиаде… не все могут бежать, – сказал Майгуров.

Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)