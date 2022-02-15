Евгений Редькин: «Можно много говорить о том, что этого на третий, того на последний этап, но кто знал-то, что Латыпов расклеится на стойке?»

Олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал бронзу мужской сборной России в эстафете на в Пекине.

– Как оцените сегодняшнюю эстафетную гонку для сборной России? Может, хотите поддержать ?

– Мы всех спортсменов наших пытаемся поддержать. Чем я могу его поддержать сейчас? «Ай-яй-яй, больше так не делай»?

– Как в целом опишите гонку? Это выигранная бронза или упущенное золотая медаль?

– Поскольку, это Олимпийские игры, в любом случае, медаль – это всегда приятно, всегда здорово. Обидно, что у нас был не просто легкий «шансик», а уже практически в руках была золотая медаль.

Я не знаю, что случилось с Эдуардом, плохо ему стало, заколотило или что-то еще, что он так не смог совладать со стрельбой. Это надо спрашивать у спортсмена. Мы можем только развести руками и сказать: «Ну, сожалеем».

– Сейчас уже много разговоров о том, что стоило Цветкова ставить на последний этап, может, и Логинова, который идеально готов в Пекине. Как считаете, это помогло бы в сегодняшней гонке?

– Я думаю, надо было Бабикова брать на Олимпиаду. Серохвостов себя хорошо проявил, но это уменьшенная квота в пять человек и надо было брать реально боевой состав, который способен биться в каждой гонке. Серохвостов – молодой, перспективный, но он пока еще не надежный, на него полагаться нельзя было на этой Олимпиаде.

А здесь, хоть как тасуй, можно говорить много о том, что этого на третий, того на последний этап, но кто знал-то, что Эдик расклеится на стойке? Даже и предполагали, что он с двумя запасными может отстреляться, но что он будет стоять полдня и не попадет из пяти четыре раза, этого же никто не ожидал, – сказал Редькин.

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