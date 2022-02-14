Дмитрий Васильев: «Халили на первом этапе – ошибка. Нельзя, чтобы было отставание от основных преследователей. Надо было ставить Цветкова»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал состав мужской сборной России на эстафету на Играх в Пекине.

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«Неожиданно, что Серохвостова нет. Думал, его оставят, но Даниил сейчас не в лучших кондициях. Стрельба всегда хромала, а сейчас и ходом выглядит не очень ярко. Видимо, тренеры посчитали, что лучше стабильный и надежный Халили, чем Серохвостов.

С одной стороны, неожиданно, с другой – им виднее. Но тот факт, что Халили поставили на первый этап – ошибка. Ни в коем случае нельзя, чтобы было отставание от основных преследователей. Остальным будет очень тяжело догонять. Первый этап важно пройти ровно. Надо было ставить Цветкова, а Халили – на второй.

В любом случае ждем медали. При удачном стечении обстоятельств может быть и золото. Шансы есть», – сказал Васильев.