Анфиса Резцова: «Не смейте трогать Латыпова! Эдик – молодой парень. Его надо поддержать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об итогах мужской биатлонной эстафеты на Играх-2022 в Пекине.

Сборная России завоевала в гонке бронзу, лидируя до последней стрельбы. На четвертом этапе за команду бежал Эдуард Латыпов, который зашел на два штрафных круга и лишился шансов на победу.

«Конечно, я поддержу Эдика! Не смейте его трогать! Латыпов – молодой парень. Не надо на него накидываться. Его надо поддержать», – сказала Резцова.

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