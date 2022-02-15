Павел Ростовцев: «В чем причина проигрыша? Все в голове Латыпова. Ветер был непростой, но с ним можно было справляться»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался об итогах мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где сборная России финишировала третьей.

«Мне очень обидно от того, как завершилась гонка, да все наши поклонники биатлона сейчас тоже крайне расстроены. Мы проиграли, хотя имели отличную возможность выиграть.

Так хорошо прошли семь рубежей, и, к сожалению, ничего не получилось на восьмом. Но третье место все равно наше, поздравляю всех с медалью.

В чем причина проигрыша? Все в голове Латыпова. Ветер был непростой, но с ним можно было справляться, и именно ошибки Эдуарда не позволили нам сегодня выиграть.

Остальные наши участники эстафеты – большие молодцы. Видно было, как Максу Цветкову сегодня тяжело бежалось на третьем этапе, на который были заявлены самые сильные соперники.

Максим вышел не в самом хорошем состоянии, но сумел выполнить свою задачу благодаря не быстрой, но точной стрельбе», – сказал Ростовцев.

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