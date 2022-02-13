Максим Цветков: «На втором рубеже нас просто заметало снегом, невозможно было попадать. Была лотерея, не справлялся»

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине (17-е место с 6 промахами).

«Думаю, вы сами все видели. На рубеже были ужасные порывы ветра.

На второй рубеж я пришел чуть позже группы, и нас просто заметало снегом, невозможно было попадать – первые три выстрела сносило, а когда ветер чуть стих, я уже два закрывал. Сегодня была лотерея. Не справлялся на рубеже.

Такие погодные условия, конечно, встречал. Мы и здесь работали в таких условиях: на рубеже – то два, то ноль.

Возможно, стоило больше поправку делать, но я и так щелчков 6-7 сегодня выкрутил. В такие порывы сложно стрелять, если бы дул ровный сильный ветер – то одно, а когда дует порывами, сложно среагировать», – сказал Цветков в эфире телеканала «Россия-1»

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали