Ульяна Нигматуллина: «Обрадовать могут только призовые места? Будем стараться, чтобы все обрадовались. Есть еще два шанса»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в гонке преследования на в Пекине (11-е место).

«Тренировка – это не соревнование. Это основной фактор. Сейчас у меня достаточно хорошая функциональная форма. На четвертый год я еще никак не могу совместить ее со стрельбой, разница только лишь в этом. Но я очень давно не чувствовала себя так хорошо.

Работать на рубеже было сложно из-за тяжелого функционального состояния. Тяжелый снег, глубокое скольжение – это мешало. Только хорошее функциональное состояние помогло бы отработать на ноль», – сказала Нигматуллина.

«У нас (женской команды) постоянно встряска. Здесь могут обрадовать только призовые места, как я понимаю? Если так, то мы будем стараться, чтобы все обрадовались. У нас есть еще два шанса, чтобы сделать это. Не стоит пока расстраиваться.

Я готова к любому этапу в женской эстафете, в том числе и к последнему. Мне почему-то кажется, что я буду там», – добавила она.