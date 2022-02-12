Йоханнес Бо о завершении карьеры: «Я не заканчиваю сейчас, но на следующие 4 года не останусь. В Антхольце встретимся с Шипулиным и будем отмечать»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что не выступит на зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Это ваши последние Олимпийские игры?

– Да. Я не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь. В Антхольце мы встретимся с Антоном Шипулиным и будем отмечать их вместе, – сказал Бо.

Норвежцу 28 лет, на Олимпиаде в Пекине он выиграл два золота – в смешанной эстафете и спринте. Ранее он также побеждал в индивидуальной гонке на Играх-2018 в Пхенчхане.

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