Павел Ростовцев: «Шестое место на Олимпийских играх – очень хороший результат. Резцова бежала быстрее, чем многие именитые спортсменки»

Трехкратный чемпион мира по биатлону подвел итоги женского спринта на Олимпийских играх в Пекине. Лучшая из россиянок заняла 6-е место.

– Ройселанн сегодня была сильнее всех и ходом, и на рубеже тоже справилась. А за две остальные медали была настоящая борьба. Чтобы победить или попасть в медали в таких погодных условиях, нужно стрелять без промахов.

А два промаха в спринте – это очень много, но все равно надо сохранять оптимизм. Все, кто находятся в секундах 50 от третьего места, имеют шансы попасть в медали в пасьюте.

Надо готовиться к гонке преследования и провести анализ, почему были промахи, какие технические действия были совершены неправильно. Это самое главное, ведь погода сегодня была нормальной, ветер был рабочим, его почти не было.

Два круга штрафа – это очень много в таких условиях. Пока стрелковая форма у наших биатлонисток не самая хорошая. Они умеют и должны стрелять гораздо лучше.

– Зная способности Резцовой, вряд ли можно считать шестое место отличным результатом?

– Шестое место на Олимпийских играх – это очень хороший результат. Надо принять это как есть, проанализировать стрельбу. Но было же и много положительных моментов, Кристина Резцова бежала сегодня быстрее, чем многие именитые спортсменки.

Об этом тоже надо думать Кристине, надо говорить об этом, чтобы она верила в себя. В ее выступлении очень много позитива, и про это нельзя забывать, – сказал Ростовцев.