Ирина Казакевич: «После случая с Васнецовой все начали ходить в масках, меньше контактировать. Каждый хочет выступать и старается оберегать себя»

Российская биатлонистка рассказала об атмосфере в команде на Олимпийских играх в Пекине.

– В чем разница по сравнению с этапом Кубка мира?

– На данный момент сложно эту разницу найти. Главное, что у тебя на номере олимпийские кольца, а вокруг немного другие правила, ограничения более жесткие.

Но в целом, мы к этому привыкли, в этом и есть отличие от Кубка мира. Хотя когда мы туда приехали в первый раз, нам тоже казалось, что есть жесткие ограничения.

Сейчас мы привыкли уже ко всему, и все эти обстоятельства должны помочь в жизни, обратить внимание на свое здоровье и здоровье окружающих.

– Говорилось, что в женской команде не хватает единения. В таких условиях лучше сплотились с девочками?

– Как ни странно, здесь мы даже меньше контактируем друг с другом. Единственное, когда наши парни и девчонки выиграли медаль в смешанной эстафете, мы все вместе смотрели гонку и переживали.

Потом получилось сходить на церемонию награждения, это один из самых запоминающихся моментов. По крайней мере, у меня. Была позитивная обстановка, единение всей команды.

А так, даже будучи в одном номере, стараемся ходить в масках, потому что никто не застрахован, каждый старается сохранить свое здоровье. После случая с Васнецовой все начали ходить в масках, меньше контактировать как с тренерами, так и со спортсменами.

Мы сейчас в таких условиях, что каждый хочет выступать и старается оберегать себя, – сказала Казакевич.