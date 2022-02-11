Ирина Казакевич: «Долго не могла отойти после финиша. Была сильная усталость, и минут 10-15 пыталась осознать происходящее»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на Олимпийских играх в Пекине (20-е место).

«Пока впечатления от дебютной гонки смешанные. Очень долго не могла отойти после финиша. Была достаточно сильная усталость, и минут 10-15 пыталась осознать происходящее.

В целом гонка сложилась не так уж плохо, но подвел последний круг. Не хватило сил именно на заключительную часть дистанции. Хотела разложиться более грамотно, и первый круг начала спокойно.

Но, уже посмотрев на аналитику, понимаю, что он все равно был для меня достаточно быстрым. Возможно, именно из-за этого меня не хватило на финишный круг. Сказываются высота и долгое отсутствие стартов.

Но, думаю, что дальше буду только двигаться вперед и дальше более грамотно раскладываться по дистанции. В пасьюте нужна чистая стрельба, и тогда все реально. Однажды я отстреляла четыре нуля, и знаю, как это делать. Будем стремиться всей командой.

тоже достаточно близко. Поэтому мы с девчонками, думаю, сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум.

Ни у кого из нас нет личных медалей. И мы будем стараться сделать всё, чтобы это случилось. Любая медаль любого спортсмена на Олимпийских играх – это всегда праздник для болельщиков и для нас. Будем стремиться, чтобы их было как можно больше», – сказала Казакевич.