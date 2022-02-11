«Я просто приняла это». Светлана Миронова о 47-м месте в спринте на Олимпиаде-2022

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Миронова заняла 47-е место с тремя промахами. Победила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.
– Удалось ли вам переключиться с индивидуальной гонки?
– Я очень переключаюсь, быстро переживаю какие-то негативные эмоции, а потом дальше работаю.
– Отставание на первой отсечке уже было достаточно большим. Возможно, это было планом, что в горах не надо быстро начинать?
– Это обусловлено моим состоянием. Я не знаю, каким было отставание. На втором круге я себя загнала относительно своего состояния. И получила на стойке три штрафа.
Я не поняла, что происходило. И последние выстрелы выцеливала. Нужно заранее контролировать свою скорость и свое состояние, чтобы на рубеже было комфортно.
– Но вы же сказали, что немного «перебрали» на втором круге.
– Это было другое состояние — небольшое отсутствие концентрации. Я не задыхалась, но концентрация была не той, которая должна быть на Олимпийских играх.
– Несмотря на такой результат, вы выглядите гораздо спокойнее и позитивнее, чем после индивидуальной гонки.
– Это принятие. Я просто приняла это, – сказала Миронова.