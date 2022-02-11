Кристина Резцова: «Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. К сожалению, они есть»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в спринте на Олимпийских играх-2022 (6-е место с двумя промахами).

– Я стараюсь никогда не унывать. Если бы не промахи – отвратительная фраза. Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. К сожалению, промахи есть, и я пока никуда не могу деться от этого.

Каждый день я говорю сама себе, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному, один день я делаю одну ошибку, в другой — другую. Пытаюсь исправить одну ошибку, это приводит к другим. Пока не знаю, как собрать все вместе, и от этого еще сильнее злость.

– Топ-6 в спринте – нормальный результат?

– Давайте так: топ-6 на Олимпиаде — это круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше, а я-то могу. Больше расстройство, чем удовлетворение.

– Сейчас уже спокойно выходите на старт?

– У меня уже точно нет таких мыслей, что выхожу на старт на Олимпиаде, но разумеется, я волнуюсь. И перед этапами Кубка мира волнуюсь, и здесь перед каждой гонкой волнуюсь. Но я адекватно волнуюсь.

Я полностью сконцентрирована, я знаю, как мне отвлечься, что мне нужно сделать, продумываю каждый свой шаг. Выхожу с боевым настроем.

– Привыкли ко всем ограничениям на ?

– Сейчас уже ничего не напрягает. Привыкаешь ко всему, когда каждый день делаешь одно и то же. Когда каждый день сдаешь тест, когда знаешь, что без маски никуда не можешь идти. От этого никуда не деться, осталось потерпеть совсем немножко.

– Как вы абстрагируетесь от новостей спорта? Норвежцы, допинги и все, что вокруг Олимпиады.

– Я, может, ничего не знаю ни про норвежцев, ни про допинг. Я слышала, конечно, все разговаривают об этом, но не смотрю какие-то новости, не читаю инстаграм. Мне пишут много сообщений. Если я открываю инстаграм, то я открыла и закрыла, не смотрю, кто что пишет, – сказала Резцова.