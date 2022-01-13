Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 6-м, Бабиков – 12-м, Фийон-Майе – 17-м, Серохвостов – 55-м, Цветков – 57-м, Халили – 93-м

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13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. За Россию выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. 

Дата проведения
13 января, 16.30
Онлайн гонки

Этап 6, Рупольдинг, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Шон Доэрти
2  Симон Эдер
3  Кэмпбелл Райт
4  Себастьян Самуэльссон
5  Витаутас Строля
6  Александр Логинов
7  Мартин Понсилуома
8  Владимир Илиев
9  Яков Фак
10  Рене Захна
11  Дмитрий Пидручный
12  Антон Бабиков
13  Скотт Гоу
14  Фанмин Чэн
15  Эрленд Овренг Бьонтегорд
16  Эмильен Жаклен
17  Кентен Фийон-Майе
18  Теро Сеппяля
19  Йеспер Нелин
20  Йоханнес Дале
21  Гжегож Гузик
22  Филипп Наврат
23  Себастьян Штальдер
24  Александр Мухин
25  Клемен Бауэр
26  Михал Крчмарж
27  Дмитрий Лазовский
28  Тимофей Лапшин
29  Антон Дудченко
30  Симон Дестье
31  Эрик Лессер
32  Флоран Клод
33  Михал Шима
34  Томас Бормолини
35  Лукас Хофер
36  Кресимир Црнкович
37  Тсукаса Кобоноки
38  Александр Андерсен
39  Шимон Бартко
40  Антонин Гигонна
41  Калев Эрмитс
42  Миха Довжан
43  Антон Смольский
44  Давид Коматц
45  Кароль Домбровски
46  Томмазо Джакомель
47  Роман Реес
48  Олли Хииденсало
49  Пеппе Фемлинг
50  Фабьен Клод
51  Кристиан Гоу
52  Косуке Озаки
53  Максим Макаров
54  Якуб Штвртецки
55  Даниил Серохвостов
56  Корнел Пукьяну
57  Максим Цветков
58  Ховард Бугетвейт
59  Вацлав Червенка
60  Роман Елетнов
61  Артем Прима
62  Йоша Буркхальтер
63  Бенедикт Долль
64  Антон Синапов
65  Кристо Сиймер
66  Хейкки Лайтинен
67  Богдан Цымбал
68  Александр Патриюк
69  Никита Лобастов
70  Адам Раннелс
71  Марчин Завол
72  Благой Тодев
73  Ассет Дюссенов
74  Адам Вацлавик
75  Харальд Леммерер
76  Филипп Хорн
77  Том Лахайе-Гоффар
78  Сверре Дален Аспенес
79  Синюань Янь
80  Энхбат Энхсайхан
81  Эрик Перро
82  Доминик Виндиш
83  Эдгарс Мисе
84  Томас Каукенас
85  Микито Татидзаки
86  Су-Ен Ли
87  Томаш Скленарик
88  Ловро Планко
89  Мартин Егер
90  Сезар Бове
91  Михаил Усов
92  Ян Гунька
93  Карим Халили
94  Макс Дартши
95  Дмитрий Шамаев
96  Малте Стефанссон
97  Оскар Брандт
98  Александр Поварницын
99  Максим Жермен
100  Патрик Якоб
101  Синдре Йорде
102  Жюль Бюрнот
103  Микулаш Карлик
104  Дидье Бьона
105  Якко Олави Ранта
106  Линас Банис
107  Максим Воробей
108  Димитар Герджиков
109  Петр Дилен
110  Артем Тищенко
111  Алекс Цисар
112  Никлас Хартвег
113  Чуньюй Чжан
114  Лукаш Журек
115  Рудис Балодис
116  Давид Цобель

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