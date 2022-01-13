Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 6-м, Бабиков – 12-м, Фийон-Майе – 17-м, Серохвостов – 55-м, Цветков – 57-м, Халили – 93-м

13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. За Россию выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.

Дата проведения 13 января, 16.30

Стартовый лист