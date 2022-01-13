Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 6-м, Бабиков – 12-м, Фийон-Майе – 17-м, Серохвостов – 55-м, Цветков – 57-м, Халили – 93-м

13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. За Россию выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.
- Дата проведения
- 13 января, 16.30
13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. За Россию выступят Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.
|1
|Шон Доэрти
|2
|Симон Эдер
|3
|Кэмпбелл Райт
|4
|Себастьян Самуэльссон
|5
|Витаутас Строля
|6
|Александр Логинов
|7
|Мартин Понсилуома
|8
|Владимир Илиев
|9
|Яков Фак
|10
|Рене Захна
|11
|Дмитрий Пидручный
|12
|Антон Бабиков
|13
|Скотт Гоу
|14
|Фанмин Чэн
|15
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|16
|Эмильен Жаклен
|17
|Кентен Фийон-Майе
|18
|Теро Сеппяля
|19
|Йеспер Нелин
|20
|Йоханнес Дале
|21
|Гжегож Гузик
|22
|Филипп Наврат
|23
|Себастьян Штальдер
|24
|Александр Мухин
|25
|Клемен Бауэр
|26
|Михал Крчмарж
|27
|Дмитрий Лазовский
|28
|Тимофей Лапшин
|29
|Антон Дудченко
|30
|Симон Дестье
|31
|Эрик Лессер
|32
|Флоран Клод
|33
|Михал Шима
|34
|Томас Бормолини
|35
|Лукас Хофер
|36
|Кресимир Црнкович
|37
|Тсукаса Кобоноки
|38
|Александр Андерсен
|39
|Шимон Бартко
|40
|Антонин Гигонна
|41
|Калев Эрмитс
|42
|Миха Довжан
|43
|Антон Смольский
|44
|Давид Коматц
|45
|Кароль Домбровски
|46
|Томмазо Джакомель
|47
|Роман Реес
|48
|Олли Хииденсало
|49
|Пеппе Фемлинг
|50
|Фабьен Клод
|51
|Кристиан Гоу
|52
|Косуке Озаки
|53
|Максим Макаров
|54
|Якуб Штвртецки
|55
|Даниил Серохвостов
|56
|Корнел Пукьяну
|57
|Максим Цветков
|58
|Ховард Бугетвейт
|59
|Вацлав Червенка
|60
|Роман Елетнов
|61
|Артем Прима
|62
|Йоша Буркхальтер
|63
|Бенедикт Долль
|64
|Антон Синапов
|65
|Кристо Сиймер
|66
|Хейкки Лайтинен
|67
|Богдан Цымбал
|68
|Александр Патриюк
|69
|Никита Лобастов
|70
|Адам Раннелс
|71
|Марчин Завол
|72
|Благой Тодев
|73
|Ассет Дюссенов
|74
|Адам Вацлавик
|75
|Харальд Леммерер
|76
|Филипп Хорн
|77
|Том Лахайе-Гоффар
|78
|Сверре Дален Аспенес
|79
|Синюань Янь
|80
|Энхбат Энхсайхан
|81
|Эрик Перро
|82
|Доминик Виндиш
|83
|Эдгарс Мисе
|84
|Томас Каукенас
|85
|Микито Татидзаки
|86
|Су-Ен Ли
|87
|Томаш Скленарик
|88
|Ловро Планко
|89
|Мартин Егер
|90
|Сезар Бове
|91
|Михаил Усов
|92
|Ян Гунька
|93
|Карим Халили
|94
|Макс Дартши
|95
|Дмитрий Шамаев
|96
|Малте Стефанссон
|97
|Оскар Брандт
|98
|Александр Поварницын
|99
|Максим Жермен
|100
|Патрик Якоб
|101
|Синдре Йорде
|102
|Жюль Бюрнот
|103
|Микулаш Карлик
|104
|Дидье Бьона
|105
|Якко Олави Ранта
|106
|Линас Банис
|107
|Максим Воробей
|108
|Димитар Герджиков
|109
|Петр Дилен
|110
|Артем Тищенко
|111
|Алекс Цисар
|112
|Никлас Хартвег
|113
|Чуньюй Чжан
|114
|Лукаш Журек
|115
|Рудис Балодис
|116
|Давид Цобель