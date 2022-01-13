Встреча Путина с российскими олимпийцами перед Играми в Пекине пройдет в онлайн-формате («Р-Спорт»)

Президент России Владимир Путин проведет встречу с олимпийской сборной России перед Играми в Пекине в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

«Проводов как таковых не будет. Но планируется онлайн-общение президента России Владимира Путина с командой в 20-х числах января. Это и будут по сути проводы. А так все летят в разное время и без контакта с окружающим миром», – сообщил источник.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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