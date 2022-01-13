Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду-2022: в Пекин поедут пятеро

Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Пекин-2022.
На Олимпиаде в команде будет пять человек вместо возможных шести.
Команде нужно было попадать в топ-3 в квалификации к Олимпиаде. После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге Россия идет на пятом месте, уступая Германии (третье место) 79 очков.
Осталась только одна гонка, которая идет в зачет квалификации – эстафета в Рупольдинге. Россия максимум может отыграть 60 очков – этого уже точно не хватит, чтобы заработать максимальную квоту.
Квалификация Пекина-2022
Мужчины
1. Норвегия – 4832
2. Франция – 4632
3. Германия – 4362
4. Швеция – 4338
5. Россия – 4283