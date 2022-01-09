Латыпов останется в Оберхофе еще на неделю

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов останется в Оберхофе еще на неделю. 

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус после приезда в Оберхоф на этап Кубка мира по биатлону. 

«Мы говорили про вариант «А», что, может быть, на автомобиле удастся его вывезти, но в итоге он будет тренироваться именно здесь, в Оберхофе.

Теперь очень важно для СБР договориться с местными властями, чтобы для Эдуарда был организован полноценный тренировочный процесс», – сказал Губерниев. 

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