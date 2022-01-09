Латыпов останется в Оберхофе еще на неделю

Российский биатлонист останется в Оберхофе еще на неделю.

Об этом сообщил комментатор .

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус после приезда в Оберхоф на этап Кубка мира по биатлону.

«Мы говорили про вариант «А», что, может быть, на автомобиле удастся его вывезти, но в итоге он будет тренироваться именно здесь, в Оберхофе.

Теперь очень важно для договориться с местными властями, чтобы для Эдуарда был организован полноценный тренировочный процесс», – сказал Губерниев.

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