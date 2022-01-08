Лессер о том, что дал Латыпову тренажеры: «Карантин перед Олимпийскими играми – это очень плохо. С моей стороны было бы правильно помочь ему»

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Немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал, почему предоставил россияну Эдуарду Латыпову инвентарь для тренировок на карантине.

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Я знаю, что он сейчас на карантине и он может всего лишь на два часа в день выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми – это очень плохо. Я живу в Оберхофе и у меня есть любое оборудование, которое можно представить.

С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня этого не сложно, поэтому я дал ему велотренажер, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не сложно помочь ему», – сказал Лессер.

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