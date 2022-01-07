Дмитрий Васильев: «Шашилов – трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня стал старшим тренером. Это ошибка руководства СБР»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Дмитрий Васильев Светлана Миронова Михаил Шашилов Ирина Казакевич Оберхоф Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменки из группы Шашилова не попали в топ-20 в спринте.

«Михаил Шашилов – трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером. Это ошибка руководства Союза биатлонистов России.

К сожалению, эта ошибка отражается на спортсменках, которые показывают то, как их натренировали. Жалко Казакевич, девчонка, на самом деле, сильная, но она попала не в те руки, как и Миронова», – сказал Васильев.

«Тренер, удар надо держать. Вопросов много». Губерниев в стихах рассказал, что Шашилов не пришел на интервью после спринта в Оберхофе

Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира, Сола и Симон разделили 2-е место, Резцова – 7-я, у Нигматуллиной двухминутный штраф

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные