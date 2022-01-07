Дмитрий Васильев: «Шашилов – трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня стал старшим тренером. Это ошибка руководства СБР»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменки из группы Шашилова не попали в топ-20 в спринте.

«Михаил Шашилов – трагедия российского биатлона. Человек регионального уровня вдруг стал старшим тренером. Это ошибка руководства Союза биатлонистов России.

К сожалению, эта ошибка отражается на спортсменках, которые показывают то, как их натренировали. Жалко Казакевич, девчонка, на самом деле, сильная, но она попала не в те руки, как и Миронова», – сказал Васильев.

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