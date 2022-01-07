«Тренер, удар надо держать. Вопросов много». Губерниев в стихах рассказал, что Шашилов не пришел на интервью после спринта в Оберхофе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, который не дал интервью после спринта на Кубке мира в Оберхофе.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место. Остальные спортсменки не попали в топ-20.

«Друзья, у нас как в стихотворении:

Ищем и никак не можем найти

Тренера какого-то лет 56.

Среднего роста, плечистый и крепкий.

Ходит он в синей куртке, в кепке…

Михаил Викторович Шашилов, к сожалению, не отзывается на рацию. И мы не можем сейчас поговорить, чтобы задать вопросы. Удар, тренер, надо держать. Вопросов много к подготовке команды за месяц до Олимпиады.

Мы так и не дождались Михаила Шашилова, который, наверно, ведет очередные переговоры. То ли с Байденом, то ли с канцлером Германии», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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