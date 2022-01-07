КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в .

Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Олимпийского комитета КНДР и Министерства культуры и спорта страны.

«США и их сателлиты становятся все более активными в действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр.

Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии.

Полностью поддерживаем китайских товарищей в работе по организации Игр», – говорится в заявлении.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Сборная КНДР не участвовала в летних Играх, которые прошли в Токио в 2021 году. За это Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет КНДР от любой деятельности, связанной с олимпийским движением, до конца 2022 года.

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