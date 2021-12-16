Анфиса Резцова: «Если бы дочь была 42-я, Губерниев мне бы не позвонил»

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала о примирении с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Я никогда ни на кого не имею зла. Дмитрий мне перезвонил и сказал: «Давай будем мириться и болеть за твою дочь. Все свои высказывания я возьму назад». Поговорили хорошо.

Я на него никогда зла не держала. Да, он говорил про меня много гадостей. Я понимаю, что человек немного в верхах, мы чуть-чуть ниже. Моя доченька сейчас тоже в верхах. Дмитрий это понимает тоже.

Если бы Кристина была 42-я, Губерниев мне бы не позвонил. А сейчас она один из лидеров. Если бы Кристина была 3-4-й биатлонисткой, Губерниев бы не вспомнил ни Анфису Анатольевну, ни ее дочь.

А сейчас моя дочь умница и Дима хочет быть рядышком с нами», — сказала Резцова.

«Теперь снова не разлей вода!» Дмитрий Губерниев о примирении с Анфисой Резцовой