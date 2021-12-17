Зайцева о том, что Кубок мира-2013/14 перешел от Мякяряйнен к Бергер: «Давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Меня это сейчас не касается»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию с общим зачетом Кубка мира сезона-2013/14.

Из-за допинговой дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Большой хрустальный глобус перешел от финки к норвежке .

«Слышу об этом в первый раз, я не в курсе. Как мне относиться к этому? Я даже не знаю, как вам это прокомментировать. Хотят – пусть обсуждают, я здесь при чем? Решили и решили. Не знаю, чем вам помочь, у меня нет мнения на этот счет.

Меня эта ситуация сильно касается, да. У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас.

Думаю, девочек – Мякяряйнен и Бергер – это тоже не касается. Я думаю, они даже не заморачиваются. Просто кому-то хочется поднять волну, обсуждения, но я не хочу в этом участвовать, я не хочу это обсуждать.

Думаю, что Бергер и Кайса на такой же волне, как и я. Что было, то было. Думаю, всем в принципе это неприятно поднимать», – сказала Зайцева.

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