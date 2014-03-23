Мякяряйнен о том, что лишилась Кубка мира из-за Зайцевой: «Печальный пример того, как чистые спортсмены должны страдать из-за ошибок других»

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Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен прокомментировала потерю Кубка мира сезона-2013/14 из-за допинговой дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой.

После пересчета очков обладательницей Большого хрустального глобуса стала норвежка Тура Бергер.

«Я даже не знала, что это дело все еще рассматривается. Прошло 7-8 лет, но спортивная карьера все еще может преподнести сюрпризы.

Эти моменты и чувства никто не заберет. Спустя 8 лет я позабыла некоторые перипетии. Во многих гонках все могло бы сложиться иначе, если бы Зайцевой запретили участие в гонках сразу после Сочи.

Если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за ошибок других», – сказала Мякяряйнен.

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