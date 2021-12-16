Тура Бергер: «Надеюсь, Мякяряйнен протерла пыль с Большого хрустального глобуса. Ощущение, будто я украла ее победу»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Тура Бергер высказалась о ситуации с присуждением ей победы в общем зачете Кубка мира сезона-2013/14.

Из-за допинговой дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой Большой хрустальный глобус перешел от финки Кайсы Мякяряйнен к Бергер.

«Это было настолько давно, что кажется странным. Ощущения от медалей и побед кратковременные, так что это все на самом деле странно.

Хуже всего Кайсе, у которой, возможно, заберут Глобус. Надеюсь, она протерла пыль. Ощущение, будто я украла ее победу, учитывая сколько времени прошло.

В идеальном мире мошенников следовало бы ловить сразу. Переживания происходят здесь и сейчас. Теперь же это не имеет для меня большого значения», – сказала Бергер.

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