МИД Китая: «США должны перестать политизировать спорт и прекратить заявления и действия, которые подрывают Олимпийские игры в Пекине»

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду-2022.

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», – сказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«США должны перестать политизировать спорт и прекратить заявления и действия, которые мешают и подрывают зимние Олимпийские игры в Пекине, иначе это навредит диалогу и сотрудничеству двух стран по целому ряду важных областей, а также по международным и региональным вопросам», – отметил дипломат.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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