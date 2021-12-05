Александр Тихонов: «США – самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал информацию о том, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Дипломатический бойкот Игр американцами – это праздник для всего остального мира. США – это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде. Надеюсь, благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов.

Примеру американцев могут последовать власти других стран, включая Японию? Ну и пошли они все на хрен. Японцы удивляют, конечно. После того, как американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, они умудряются встать на их сторону. Япония славится талантливым народом, но в этом вопросе они сильно заблудились», – рассказал Тихонов.

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