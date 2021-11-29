«Почему Елисеев уехал на Кубок IBU? Потому что он лошара». Кристина Резцова пошутила про Матвея в игре

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Российские биатлонисты Кристина Резцова и Даниил Серохвостов сыграли в шуточную игру в ассоциации.

Серохвостов должен был объяснить Резцовой словосочетание «изотоник Елисеева». Ранее Матвей Елисеев говорил, что, возможно, у него были проблемы с подготовкой из-за некачественного изотоника.

«Почему Елисеев уехал на Кубок IBU?» – спросил Серохвостов.

«Потому что он слабый, все проиграл. Он лошара, я не знаю!» – ответила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Почему накрыло Матвея Елисеева и при чем тут изотоник? Разбираемся в главной загадке биатлона

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