«Почему Елисеев уехал на Кубок IBU? Потому что он лошара». Кристина Резцова пошутила про Матвея в игре

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Даниил Серохвостов сыграли в шуточную игру в ассоциации.
Серохвостов должен был объяснить Резцовой словосочетание «изотоник Елисеева». Ранее Матвей Елисеев говорил, что, возможно, у него были проблемы с подготовкой из-за некачественного изотоника.
«Почему Елисеев уехал на Кубок IBU?» – спросил Серохвостов.
«Потому что он слабый, все проиграл. Он лошара, я не знаю!» – ответила Резцова в эфире «Матч ТВ».
Почему накрыло Матвея Елисеева и при чем тут изотоник? Разбираемся в главной загадке биатлона