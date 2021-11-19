Дмитрий Васильев: «Шашилов – недоразумение российского биатлона. Почему ему дали такой карт-бланш, что он такого героического совершил?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

– Старший тренер Михаил Шашилов недавно допустил возможность ухода из сборной России.

– Старший тренер сборной – это расстрельная должность. Когда люди идут туда, то четко это понимают. Выиграл какую-нибудь медаль – молодец, герой. На следующий день проиграл. Ты – самый плохой человек на Земле. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Я высказывал свое мнение в отношении Шашилова. Не хочу повторяться.

– Вы не поменяли свое мнение о Шашилове?

– Нет, конечно. Еще больше укрепил свое мнение, что это недоразумение российского биатлона. Заявление Шашилова, что он может уйти в любой момент, говорит о нем, как о случайном человеке в сборной России.

Если тебе удалось стать старшим тренером женской команды, ты должен относиться к этому по- государственному. То есть не безразлично: «Ай, мне до лампочки! В любой момент могу уйти». Это просто неуважение ко всем российским болельщикам, отсутствие всякой ответственности в своей работе. Воспитанный человек никак не может высказывать такие вещи. Это просто безобразие!

– Шашилов пытался убрать Ульяну Нигматуллину из состава сборной, но ему не дали. Не странно ли это? Раз поставили тренера, то доверяйте ему, чтобы потом спросить за результат.

– Не до конца доверять. Шашилову итак дали формировать большинство команды, а он хочет вообще всех. У меня вопрос: «Почему Шашилову необходимо давать такой карт-бланш? Что он такого героического совершил?».

– Медалей чемпионата мира при нем не было.

– Я про это и говорю. Мне кажется, что это ошибка – доверять человеку, который вообще не показал никакого результата.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток