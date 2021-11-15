Губерниев о Беларуси: «Разве биатлонисты не могут поддерживать Лукашенко? Давайте относиться с уважением к выбору любого человека»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об отношении белорусских спортсменов к политике, а также о своей поездке на фестиваль «Славянский базар» в период волнений в Беларуси на фоне президентских выборов.

– Понимаете наших болельщиков, которые в свете политической ситуации в стране отвернулись от спорта и биатлона в частности?

– Это очень странно. Речь и про Солу? Не вижу проблемы. Разве биатлонисты не могут поддерживать действующего президента? Давайте относиться с уважением к выбору любого человека.

Я вообще первый раз слышу, чтобы кто-то в Беларуси отвернулся от сборной. Если же речь про комментарии в Интернете, то на это даже не стоит обращать внимание. Не надо смешивать спорт с политикой. Хотя, понятно, мы переживаем из-за того, что этап Кубка мира перенесли из Раубичей.

– Расстроились?

– Конечно! Я люблю Раубичи, Минск, Беларусь. Хорошо хоть, приехал на «Славянский базар» в Витебске и купил про запас любимые треники с вытянутыми коленками. Такие есть только в Беларуси.

– Вас отговаривали ехать на «Славянский базар»?

– Да. Причем была какая-то волна на протяжении двух дней, сотни сообщений, а потом все стихло. Но я не сомневался. Послушайте, Губерниев приехал в Витебск, потому что были рады люди. Они меня ждали. Со всеми фотографировался, раздавал автографы, когда гулял по городу.

Меня знают и любят в Беларуси, а я люблю Беларусь. Я же не лично к Лукашенко ехал. Да, он там был. И что? Меня пригласил оргкомитет. Кроме того, был эфир на канале «Россия», где я работаю. Поэтому не видел ни одной причины отказываться от приглашения, – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Приглашений от Лукашенко на «Славянский базар» я не получал. Он не имеет отношения к моему участию»