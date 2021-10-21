IBU изменил схему распределения квот на Олимпиаду-2022: у России пока не максимальное представительство

Международный союз биатлонистов ( ) изменил схему распределения квот на участие в Олимпийских играх-2022.

На предыдущих Олимпиадах максимальную квоту (6 человек в заявке, 4 в гонке) получали страны, вошедшие в топ-5 Кубка наций по итогам предшествующего сезона.

В Пекине-2022 другая система распределения квот:

• Мужские и женские команды ранжируются по сумме 12 лучших результатов в Кубке наций (в зачет идут 6 спринтов, 1 индивидуальная гонка, 3 эстафеты, 1 сингл-микст и 1 смешанная эстафета).

• Учитывается весь сезон-2020/21 и сезон-2021/22 до этапа Кубка мира в Рупольдинге включительно (предпоследнего до Олимпиады) – всего 37 гонок, из которых 25 уже позади.

• Чтобы послать на Олимпиаду 6 спортсменов или спортсменок, необходимо оказаться в первой тройке рейтинга.

• Страны, занявшие места с 4-го по 10-е, получают квоту в 5 человек в заявке на Игры. Вторая десятка сможет отправить 4 мужчин или женщин, остальные – не более 2.

• По 2 мужские и женские квоты гарантированно получают хозяева Олимпиады-2022 – китайцы.

• На отдельных дистанциях на старт выйдут максимум 4 представителя одной страны.

По итогам прошлого сезона мужская и женская команды России расположились на 5-х позициях. Если после этапа в (12-16 января 2022) ситуация не изменится, то Россия получит по 5 квот у мужчин и женщин (с возможностью выставлять по 4 спортсмена на гонку).

В биатлоне по-тихому изменили правила – и теперь непонятно, сколько наших поедет на Олимпиаду-2022

Календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону: расписание всех гонок, включая Олимпиаду в Пекине