Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены встретиться с представителями РУСАДА и Минспорта 21-23 сентября.

Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены встретиться с представителями и Минспорта 21-23 сентября.

Наблюдатели посетят Россию с оценочным визитом , группа будет состоять из четырех экспертов.

«Подробная программа не является общедоступной. Как и во время любого оценочного визита в рамках антидопинговой конвенции, оценочная группа встретится со всеми участниками антидопинговой деятельности, то есть представителями правительства, РУСАДА и спортивного движения», – рассказали в пресс-службе Совета Европы.

Там также отметили, что наблюдатели проведут встречи с представителями министерства спорта России и другими государственными учреждениями.