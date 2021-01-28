Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены встретиться с представителями РУСАДА и Минспорта 21-23 сентября

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Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены встретиться с представителями РУСАДА и Минспорта 21-23 сентября.

Наблюдатели посетят Россию с оценочным визитом , группа будет состоять из четырех экспертов.

«Подробная программа не является общедоступной. Как и во время любого оценочного визита в рамках антидопинговой конвенции, оценочная группа встретится со всеми участниками антидопинговой деятельности, то есть представителями правительства, РУСАДА и спортивного движения», – рассказали в пресс-службе Совета Европы.

Там также отметили, что наблюдатели проведут встречи с представителями министерства спорта России и другими государственными учреждениями.

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