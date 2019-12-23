Юрлова, Резцова, Ушкина и Цветков включены в предварительный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России ( ) сформировал список кандидатов в сборную на следующий сезон.

В предварительные составы мужской и женской команд вошли по 24 биатлониста. Спортсмены включены в список кандидатов на основе результатов сезона-2020/21.

Окончательный состав утвердит правление СБР, когда спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, запланированное на апрель.

В список кандидатов попали все биатлонисты, выступавшие в этом сезоне в основной сборной. В предварительный состав включены также и , а также Екатерина Юрлова и , пропускавшие прошлый сезон из-за беременности.

«Фамилия Ушкиной звучала на тренерском совете, но состав будет утверждаться правлением. Суть такая: она по рейтингу, по критериям отбора проходит (в сборную России), и на тренерском совете озвучивались именно списки спортсменов, которые соответствуют критериям. А окончательно будет утверждать их правление, а затем министерство спорта. Это чисто технический момент», – отметил председатель совета СБР Александр Еслев, которого цитирует «Р-Спорт».