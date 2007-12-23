Гараничев, Латыпов, Резцова и Старых вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Правление Союза биатлонистов России ( ) утвердило составы мужской и женской команд на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира.

Мужчины: , Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: , Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова.

В состав мужской сборной на Кубок IBU вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, в состав женской – , Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

Остальные участники Кубка IBU будут определены на «Ижевской винтовке».

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