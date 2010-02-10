Глазырина, Кайшева и Халили могут войти в состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев огласил состав команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 13 по 23 февраля.

«У мужчин: , Матвей Елисеев, Евгений Гараничев – на них, видимо, выпадет основная нагрузка.

Также в состав будут включены , Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Еще рассматриваем . Решение по нему тренерский штаб примет сегодня.

У женщин: , Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и .

Практически утвердили Екатерину Глазырину. Возможно, привезем . На первый день или позже – пока не решили», – сказал Драчев.

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