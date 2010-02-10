Глазырина, Кайшева и Халили могут войти в состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил состав команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 13 по 23 февраля.
«У мужчин: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев – на них, видимо, выпадет основная нагрузка.
Также в состав будут включены Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Еще рассматриваем Карима Халили. Решение по нему тренерский штаб примет сегодня.
У женщин: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.
Практически утвердили Екатерину Глазырину. Возможно, привезем Ульяну Кайшеву. На первый день или позже – пока не решили», – сказал Драчев.
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