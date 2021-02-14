Владимир Аликин: «Каминский подписывает себе приговор. Критика в адрес Логинова – это подло, по-хамски и непедагогично»

Теги Владимир Аликин сборная России Чемпионат мира по биатлону Юрий Каминский Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Матвей Елисеев Биатлон

Экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин критически отозвался о работе старшего тренера мужской команды Юрия Каминского. 

– Товарищ Каминский подписывает себе приговор! Я говорил, что это не тот человек, который должен тренировать сборную. Вчера была индивидуальная гонка. Логинов, Елисеев, Гараничев и Халили готовились самостоятельно.

У тебя выходят люди на чемпионате мира, который ты не тренировал! Ты чего всю команду распустил?! Ты – старший тренер или кто? А потом он начинает говорить, что подготовка виновата.

Когда у меня была команда, никого не было на самоподготовке. Жестко. Не надо никого распускать. Елисеев едет с женой в одну сторону... Не известно, кто у него тренер. Что это за секрет? А потом он ходит пешком. 

– Каминский – новичок в биатлоне. Возможно, члены сборной России встретили его настороженно.

– В лыжах и биатлоне абсолютно разная методика подготовки. Да, у Каминского более-менее бежит Латыпов. А где Бабиков? Он с ним готовился. Почему Каминский сейчас его тащит всеми правдами и неправдами? Хотя он много проигрывает ногами. И дальше что? В какую эстафету его ставить? 

– Как вы считаете, оправдана публичная критика Каминского в адрес Логинова? 

– Это подло, по-хамски и непедагогично. Зачем все это выставлять на общее обозрение? Чемпионат мира еще не закончился. Вдруг Логинов соберется и завоюет медаль в масс-старте. Что будет тогда говорить Каминский? Как он будет смотреть в глаза Логинову? Это просто безобразие! 

– Каминский сказал, что для него Гараничев и Бабиков – сложные спортсмены. Логинов закрытый человек. С ним тоже тяжело. 

– А кто «похоронил» Гараничева? Каминский! Приехали на первый этап Кубка мира. Все было нормально. Зачем он поселил больного человека к Гараничеву? Потом Евгения закрыли на две недели. Он нигде не стартовал.

Зачем ставить Бабикова в спринт на чемпионате мира, если он плохо идет ногами. Поставил бы Гараничева, он бы набрал очки, а сейчас стартовал в масс-старте. Что такого великого сделал Бабиков в этом сезоне? А его еще хотят ставить в эстафету. Неужели Майгурову нельзя вмешаться? Что это за произвол?  

– Елисеев сказал, что посылал свои тренировочные планы Каминскому, а тот ему не ответил. 

– Это разговоры для бедных. Пусть у «своего» Бабикова спросит, почему впервые в жизни человека замкнули на круг в пасьюте. А это сборная России. Великая страна. И так человек выступает. А Каминский все равно его тащит. На каком основании? Пускай обоснует, – сказал Аликин. 

И кого же теперь ставить в биатлонную эстафету? Бабиков и Елисеев сыпятся на ЧМ, а Халили и Гараничев – смелый эксперимент

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